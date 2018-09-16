إعلامى شهير يفتح النار على «الجبلاية»

16 سبتمبر 2018 - 11:23 ص

فتح الإعلامى وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سيف زاهر، النار على مسئولى «الجبلاية» بعد حالة التخبط الواضحة التى يعانى منها الاتحاد مؤخرًا، بسبب أخطاء التحكيم المتكررة.

الإعلامي سيف زاهر، على الرغم من كونه أحد أفراد المنظومة، إلا أنه أصر على مهاجمه مسئولى الاتحاد، وبدأ حديثه غاضبا مشيرًا إلى أن عودة الجماهير كانت شبه مستحيلة لولا تدخل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأضاف خلال برنامجه على "أون سبورت"، ملف التحكيم تم تداوله بشكل كبير مؤخرًا وطالبت بعض الأندية الاتحاد بإيجاد حلول مثل تقنية الـVAR أو الاستعانة بحكام أجانب، لكن اتحاد الكرة لا يكلف نفسه حتى بشرح الأمر.

واختتم «الإعلامي» قائلًا: «اتحاد الكرة بيعاني من عشوائية، لازم يكون فيه حلول، كل الملفات مفتوحة في وقت واحد ومفيش مشاكل بتتحل، لازم اتحاد الكرة يحاسب نفسه بدل ما يشتكي من الهجوم عليه، لازم كل الملفات دي تتقفل، لازم مسئولي اتحاد الكرة يكون عندهم خطة ورؤية وردود سريعة على الجمهور، لازم يبقى فيه حركة».