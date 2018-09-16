لاعب الأهلى السابق وزوجته يشعلان السوشيال ميديا

16 سبتمبر 2018 - 11:29 ص

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للاعب أحمد عادل عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق والمقاصة الحالي تجمعه مع زوجته في مشهد رومانسي بانتظار مولوده الأول.

ونشر اللاعب الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتى عكست حالة الحب والعشق بين اللاعب وزوجته التى باتت على مقربة من وضع مولودهما.

ويذكر أن نادى المقاصة يستعد لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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