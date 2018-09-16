سر بكاء قائد الزمالك على الهواء

16 سبتمبر 2018 - 11:44 ص

دخل لاعب وصانع ألعاب نادى الزمالك محمد إبراهيم، فى نوبة بكاء على الهواء، بعدما أفصح أن المستشار مرتضى منصور طلب من أحمد حسام ميدو، وحازم إمام، حينما كانا يتوليان مسؤولية قيادة الفريق بالجهاز الفنى، رحيله عقب عودته من الإصابة وعدم استمراره فى النادي، وهو جعله يدخل فى نوبة بكاء وشعر بحزن شديد، لأنه لم يكن يتخيل ابتعاده عن النادي الذى يعشقه.

وتابع «إبراهيم» خلال استضافته ببرنامج «سوبر»، مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة «بيراميدز»، "واجهت بعض العراقيل فى مسيرتى وتعرضت لكثير من الإصابات والانتقادات الشديدة من بعض الأشخاص الذين أكن لهم حب واحترام، وهذا كان سببًا أكبر في شعوره بالحزن، رغم أننى أقوم بواجبى كلاعب على أكمل وجه.

وعن ابتعاده عن تشكيل الفراعنة الفترة الماضية على الرغم من استعادته لجزء كبير من مستواه، قال «إبراهيم» هذا الأمر خارج عن إرادتى، فأنا لا أقصر في شيء وأتدرب بقوة يوميًا، لكن تعرضى للإصابة يحرمنى من مواصلة التألق والانضمام للمنتخب.