برشلونة يعرض مبلغا قياسيا لإنهاء صفقة "صلاح"

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فتحت صحف إسبانية الحديث مجددًا حول مساعي نادي برشلونة الإسباني لإنهاء صفقة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي مقابل 250 مليون يورو لتكون صفقة قياسية.

وكشفت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن إرنستو فالفيردى المدير الفنى لنادى برشلونة أخبرهم بشكل حصرى عن رغبته فى الظفر باللاعب خلال الميركاتو القادم واستعداده لتقديم صفقة قياسية للاعب، فضلاً عن أنه سيستمر فى المفاوضات حتى تصل لآخر محطاتها.

وشدد فالفيردى، على أنه ليس من الطبيعى أن يترك لاعب فى قوة وموهبة محمد صلاح دون أن يقاتل من أجل جلبه إلى "كامب نو"، قائلاً: "عندما تتحدث عن لاعب فى حجم صلاح ستجد جميع الأندية تضع عينها عليه، إلا أننى على ثقة فى الفوز بخدماته فى النهاية"، وأضاف: "الجميع يحاول الفوز بخدمات أفضل لاعبى فى العالم، لأن الجميع يرغب فى الأفضل، وصلاح يعد الأفضل فى الوقت الحالى".

وذكرت "ديلى إكسبرس"، أن برشلونة مستعد لإنفاق 250 مليون يورو لضم نجم ليفربول، لا سيما أنه بات منافسًا يناطح كبار اللاعبين فى العالم، وهو ما جعله ينافس على جائزة أفضل لاعب فى العالم، أمام لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو.


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