إحالة 98 طبيبا وممرضا للتحقيق في المنيا

16 سبتمبر 2018 - 11:58 ص

أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، 98 طبيبا وممرضا بمستشفى أبو قرقاص العام للإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق معهم بسبب تغيبهم عن العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي، وذلك خلال حملة مفاجئة لأعضاء إدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز أبو قراقاص على المستشفى العام.

قال المحافظ إنه من أولى تكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمحافظين والحكومة، مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره والتصدي له بقوة القانون، مؤكدًا أنه سيضرب بيد من حديد لكل من يثبت تقصيره أو تقاعسه في أداء عمله والإخلال بواجبه الوظيفي والإنساني تجاه المواطنين بشكل عام والمرضى بشكل خاص.

وأكد المحافظ أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لكل المستشفيات العامة والمراكز والوحدات الصحية بكل مركز للوقوف على أرض الواقع على مدى توفير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء، والانضباط وحصر الاحتياجات بشكل فورى لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.

وأضاف أن الإنسان المصري يعد من أهم أولويات الدولة في المرحلة القادمة ومن هنا يأتي الاهتمام بتطوير وتحسين كافة الخدمات المقدمة له ومن أهمها قطاع الصحة.

أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المركز،إن الحملة اسفرت عن رصد تغيب وترك عمل لـ 9 استشاريين ، وغياب من أول اليوم لـ 7 من الاخصائيين، وترك عمل لـ 34 طبيب، وغياب لطبيبة من النواب وترك عمل لـ 6 أطباء من النواب، كذلك تغيب 39 ممرض وممرضة، وغياب من اول اليوم لاثنين من الاطباء بالنوباتجية المسائية ،لافتا أن القوة البشرية للمستشفى تصل الى حوالي 150 طبيب وممرض.