الطب الشرعى ينتهى من تشريح ضحايا "الغسيل الكلوى"

16 سبتمبر 2018 - 11:59 ص

انتهى الفريق الطبي من مصلحة الطب الشرعي من تشريح جثامين 3 متوفين في واقعة "وحدة الغسيل الكلوي" بمدينة ديرب نجم بالشرقية، وأخذ عينات من وحدة الغسيل الكلوي من المصابين.

وانتقل الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي على رأس فريق من 4 أطباء شرعيين لمدينة ديرب نجم لتشريح الجثامين.

وقام الأطباء بأخذ عينات من خزنات المياه، ومحاليل الغسيل الكلوي وعينات من 33 مصابًا لتحليها، واخذ عينات من المتوفين لتحليلها كيميائيًا ومجهريًا.

ومن المقرر أن يسلم فريق الطب الشرعي بقيادة الدكتور هشام عبد الحميد والذي ضم كلاً من الدكتور أشرف عريان رئيس قسم الطب الشرعي بالزقازيق، الدكتورة إيمان بخيت والدكتور عمرو محمود والدكتور محمد فاروق من المكتب الفني لمصلحة الطب الشرعي تقريرا تفصيلا بسبب الوفاة في غضون أسبوعين.