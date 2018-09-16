» "الفاتيكان" يعزل قسًا متهمًا بالتحرش الجنسي بالأطفال

وكالات- الدويني فولي
قالت تقارير في وسائل إعلام محلية إن بابا الفاتيكان فرانسيس عزل القس - كريستيان بريشت - من تشيلي الذي يخضع للتحقيق في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال وسط فضيحة تحرش متنامية هزت الكنيسة الكاثوليكية "حسب بي بي سي".
وكان - بريشت - الذي نفى الاتهامات الموجهة إليه يتولى منصب الرئيس السابق لجماعة حقوق الإنسان التابعة للكنيسة والتي طالبت في الثمانينات الديكتاتور السابق أوجوستو بينوشيه بإنهاء التعذيب في تشيلي.
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