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محافظ القليوبية لمدير المرور: "مش شايف توك توك عليه نمرة"

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طالب الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية من اللواء نبيل عدلي مدير المرور بسرعة ضبط التكاتك غير المرخصة والمنتشرة بشكل كبير في المحافظة بدون ترخيص.

وشدد المحافظ علي ضرورة تنفيذ القانون وضبط جميع التكاتك التي تسير في الشوارع بدون ترخيص ويقودها أطفال صغار وتعرض حياة المواطنين للخطر.

كما أبدى المحافظ استياءه من وجود سيارات في جراج بهتيم العمومي بدون لوحات معدنية داخل الجراج، وطالب بسرعة ضبط جميع السيارات والتكاتك غير المرخصة، وقال المحافظ لمدير المرور: أنا مش شايف توك توك واحد عليه نمرة.

ومن جانبه أكد اللواء نبيل عدلي مدير المرور للمحافظ، أن إدارة المرور تقوم بشن حملات مرورية يوميًا لضبط التكاتك غير المرخصة ولكن تكمن المشكلة في عدم توفير أماكن لوضع التكاتك المضبوطة فيها ما تسبب في مشكلة كبيرة وعدم قدرة المرور علي ضبط جميع التكاتك غير المرخصة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم في بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة.






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