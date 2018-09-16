ضبط المتهمين بقتل شخص وإلقاء جثته بترعة في قليوب

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علي إسماعيل

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية من كشف غموض العثور على جثة شخص بترعة الشرقاوي بقليوب.
حيث وردت معلومات لضباط فريق البحث مفادها قيام المدعو كريم ع   م   وشهرته " كريم أنبوبة " سن 23 سائق توك توك ومقيم ميت نما – دائرة المركز السابق اتهامه في عدد ( 2 ) قضية سلاح نارى  مخدرات آخرهما القضية  رقم 24261 لسنة 2016م جنايات المركز مخدرات بارتكاب الواقعة حيث شوهد في وقت معاصر لارتكاب الواقعة صحبة المجنى علية مستقلاً مركبة التوك توك صحبة آخر بمدخل قرية سنديون بالقرب من مكان العثور علي الجثة.

وباستدعاء الأخير، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مصطفى ا  ع   وشهرته "مصطفى ريشة " سن 22 عاطل والسابق اتهامه في عدد ( 5 ) قضايا وإبراهيم ا  ا  سن 25 عاطل السابق اتهامه في عدد ( 3 ) قضايا وأضاف لمروره بضائقة مالية اختمرت بذهنه فكرة التخلص من المجني عليه والاستيلاء علي مركبة التوك توك فاتفق مع المتهم الثاني والثالث واتصل هاتفيا بالمجني عليه الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء طلب توصيله لقضاء بعض الاحتياجات وعقب تقابلهما توجها إلي طريق سنديون حيث تقابل مع المتهم الثاني (المكان المتفق عليه) وتوجهوا جميعًا إلي طريق ترعة الشرقاوي ( مكان العثور علي الجثة ) وقاما بالتخلص من المجني عليه (خنقه) بواسطة جلباب أسود اللون كان يرتديه ثم تخلصا من الجثة بإلقائها في ترعة الشرقاوى بعد أن استوليا علي الهاتف المحمول الخاص به ( تخليا عنه بإلقائه في الترعة ) وقاما باستقلال مركبة التوك توك وتوصيلها للمتهم الثالث للتصرف فيها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان الثاني والثالث بأكمنة أعدت لذلك وبمناقشتهما أيدا ما جاء بالفحص وتم  ضبط مركبة التوك توك المستولى عليها تم التحفظ عليها.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 4984 إدارى مركز قليوب لسنة 2018م .

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