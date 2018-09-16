صرف 50 ألف جنيه لكل أسرة متوفى فى مستشفى ديرب نجم

16 سبتمبر 2018 - 12:19 م

نعت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، المتوفين في حادث الغسيل الكلوي، بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وأعلنت "والي"، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أنه سيتم صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى.

وأكدت أنه يتم تقديم دعم ومساندة للمصابين الذين يقضون في المستشفيات أكثر من 72 ساعة، وعندما يتم شفاء الحالة تماما لا يكون هناك تعويض، وإذا كان هناك عجز ما يتم تقديم تعويض.

وأشارت وزيرة التضامن إلى توجيهات رئيس الوزراء بفحص الأسر اجتماعيًا وتقديم كل أوجه الحماية والدعم الذي يحتاجونه.