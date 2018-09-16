موظف يحاول الانتحار.. ويصرخ: "أنا مش حرامى"

16 سبتمبر 2018 - 12:20 م

أقدم موظف بإحدى الإدارات التابعة لمبنى رئاسة الجامعة على الانتحار عن طريق الصعود أعلى المبنى وإلقاء نفسه، ما دفع العاملين ونائب رئيس الجامعة إلى الصعود إليه وإقناعة بالتراجع عن الانتحار وإلقاء نفسه.

وشهدت جامعة المنيا اليوم قيام موظف يدعى ط .م بالصعود إلى أعلى مبنى رئاسة الجامعة لإلقاء نفسه محاولاً الانتحار وعلى الفور انتقل إلية الدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والعميد أسامة مدير أمن الجامعة وقد تمكنوا من إقناع الموظف بالتراجع عن الانتحار.

وتم اصطحاب الموظف إلى مكتب نائب رئيس الجامعة بعد أن كان يطلق بعض الكلمات منها "أنا مش حرامي" وذلك احتجاجًا على بعض القرارات الصادرة له من الجامعة.