تدريبات فردية لـ«النقاز» استعدادًا لسموحة

16 سبتمبر 2018 - 12:27 م

وضع الجهاز الفنى للزمالك، برنامجا تدريبيا لظهير أيمن الفريق التونسى حمدى النقاز، تحت إشراف أمير عزمى مجاهد مدرب الفريق، استعدادًا لمواجهة سموحة بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر مسابقة الدورى.

ويسعى "جروس"، المدير الفنى للزمالك، لتجهيز اللاعب الفترة المقبلة خوفًا من عدم لحاق كابتن الزمالك حازم إمام بعدما خرج مصابًا المباراة الأخيرة.

جدير بالذكر أن «النقاز» لم يشارك مع فريقه الموسم الحالى سوى فى مباراة وحيدة أمام بتروجت بالجولة الأولى للدورى وغاب عن باقى المباريات لأسباب فنية.