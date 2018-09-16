بالأرقام.. "صلاح" أغلى من أندية الدوري المصرى

16 سبتمبر 2018 - 12:29 م

ارتفعت القيمة التسويقية للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي إلى 150 مليون يورو ليتخطى بهذا الرقم قيمة كل أندية الدوري المصري الممتاز والتي تبلغ 135 مليونا و150 ألف يورو.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص فى تحديد أسعار اللاعبين على مستوى العالم مفارقة جديدة طريفة، وهى أن القيمة التسويقية للفرعون المصرى أصبحت تفوق قيمة كل أندية الدورى الممتاز بالكامل.

وأكد الموقع وصول القيمة التسويقية لكل أندية الدورى المصرى الممتاز إلى 135 مليوناً و150 ألف يورو، بينما بلغت قيمة محمد صلاح 150 مليون يورو، ما يؤكد تفوق الفرعون المصرى على جميع الأندية بقيمة 15 مليون يورو.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، يحتل محمد صلاح المركز الرابع فى قائمة أغلى لاعبى العالم بعد البرازيلى نيمار والأرجنتينى ميسى والفرنسى مبابى.