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شاهد.. رئيس وزراء الهند يكنس مخلفات المدارس

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شاهد.. رئيس وزراء الهند يكنس مخلفات المدارس
شاهد.. رئيس وزراء الهند يكنس مخلفات المدارس

عبد القادر وحيد ووكالات

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شارك ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي في تنظيف مدرسة في نيودلهي أمس السبت بمناسبة اليوم العالمي للنظافة في الخامس عشر من سبتمبر في إطار حملة نظافة شملت جميع أنحاء البلاد.

والتقط مودي المخلفات وكنس فناء مدرسة (بابا صاحب دكتور أمبيتكار) الثانوية في إطار مبادرته الجديدة من أجل الحفاظ على النظافة.

وكان مودي قد أطلق في أكتوبر عام 2014 حملة تحت اسم "مهمة الهند نظيفة" والتي تهدف لتطوير نظام الصحة العامة بحلول عام 2019.

يذكر أن المخلفات في بلدات ومدن الهند تنتشر بسبب الهجرة للحضر وسوء التخطيط في المدن وقصور شبكة التخلص من المخلفات وتلوث الأنهار والبحيرات، بالمخلفات الصناعية، والصرف الصحي.

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