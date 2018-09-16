  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:49 م
بحث متقدم
تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

"رونالدو" يشبه "صلاح" بأسطورة برشلونة

خاشفجي: عكاشة كان يعبر بصدق عن واقعه

خاشقجى يكشف سرا عن زعيم الجهاديين

صورة الخبر

"موتى" يكشفون قصص مروعة عن "الموت"

صلاح

برشلونة يعرض مبلغا قياسيا لإنهاء صفقة "صلاح"

الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن

صرف 50 ألف جنيه لكل أسرة متوفى فى مستشفى ديرب نجم

دراسة أمريكية : معجزة في جسد المرأة ذكرها القرآن

دراسة أمريكية: معجزة فى جسد المرأة ذكرها القرآن

ارشيف

سر بكاء قائد الزمالك على الهواء

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

إعلامى شهير يفتح النار على «الجبلاية»

صبري

دعوى ضد وزير النقل بسبب إلغاء نصف التذاكر للجيش والشرطة

صورة الخبر

مصر تعيش سلاما باردا مع إسرائيل

«بيراميدز» يحرج الزمالك فى هذا الأمر

الرياضة

بيراميدز
بيراميدز

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

التشكيل المتوقع للزمالك أمام «الطلائع»

#

الليلة.. أول ظهور لـ "بندق" على قناة "بيراميدز"

#

كارثة مصرية مفزعة اسمها نقص أكياس الدم (2)

#

بالأرقام والأسماء: قائمة معاشات كبار المسئولين في الدولة

سوريا

تويتر

إدلب

خاشفجي

عبدالله عزام

أصدر مجلس إدارة نادى «بيراميدز»، بيانا ينفى منحه الموافقة لنادى الزمالك للعب مبارياته على استاد الدفاع الجوى فى الدورى.

جاء ذلك بعدما طالب المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، اتحاد الكرة بنقل مباريات الفريق فى بطولة الدوري لاستاد الدفاع الجوى بدلا من ملعب بتروسبورت، مؤكدًا أنه حصل على موافقة من بيراميدز.

وكان "بيراميدز"  تعاقد مع مسئولى الدفاع الجوى، قبل بداية الموسم ليلعب الفريق كل مبارياته سواء الرسمية أو الودية على أرضية الملعب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت فوطة نسائية متسخة بدم الحيض
» «بيراميدز» يحرج الزمالك فى هذا الأمر
» الصقور الأمريكية في مواجهة العرب .. من يفوز ؟
» شاهد.. رئيس وزراء الهند يكنس مخلفات المدارس
» شاهد.. ماذا فعلت بعدما قتلت الأناكوندا ابنها؟
» "الفاتيكان" يعزل قسًا متهمًا بالتحرش الجنسي بالأطفال
» 7 أنواع لـ"الحب" كما حددها العلماء.. تعرف عليها
» سقوط "سفاح الحدود" بعد قتله 4 سيدات
» 5 صفقات «سوبر» يترقبها عشاق الدورى
» بالأسماء.. 13 مصابا في حادث قطار شبين الكوم
» فنان يكشف تفاصيل اعتقاله برفقة 32 فتاة بتهمة الدعارة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:25 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب