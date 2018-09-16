» «بيراميدز» يحرج الزمالك فى هذا الأمر

16 سبتمبر 2018 - 12:41 م

أصدر مجلس إدارة نادى «بيراميدز»، بيانا ينفى منحه الموافقة لنادى الزمالك للعب مبارياته على استاد الدفاع الجوى فى الدورى.

جاء ذلك بعدما طالب المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، اتحاد الكرة بنقل مباريات الفريق فى بطولة الدوري لاستاد الدفاع الجوى بدلا من ملعب بتروسبورت، مؤكدًا أنه حصل على موافقة من بيراميدز.

وكان "بيراميدز" تعاقد مع مسئولى الدفاع الجوى، قبل بداية الموسم ليلعب الفريق كل مبارياته سواء الرسمية أو الودية على أرضية الملعب.