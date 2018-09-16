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رأيت فوطة نسائية متسخة بدم الحيض

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عبد الحي العسكري

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت فوطة نسائية مستعملة (متسخة بدماء الحيض) تحت سريري وجدتها أمي وأنا مشمئزة من المنظر وأنا لم أضعها فى هذا المكان. أنا متزوجة منذ 4 سنوات وبدون أولاد وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن كان الحيض منك فأبشري فقد يدل الحيض على البشرى بالولد لقوله تعالى: (فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ) هود71، لأن الضحك فى اللغة هو الحيض. والحيض للحامل و لمن لم تنجب بشرى بولد.

وإن كان الحيض لك وفى غير وقته قد يدل على الفرج والخير وظهور مال لك، وإن كنت تفكرى فى عمل حجامة فهى كذلك، وأحيانا يدل الحيض على النقصان فى الدين وفى الصوم والصلاة لأن بسببه فى الواقع تنقص الطاعات، والحيض قد يدل على المرض، وحيض المرأة قد يكون ارتكاب ذنب والاغتسال من الحيض توبة إلى الله، وربما دل الحيض على الخلاف مع زوجك لأن بالحيض تكون الفرقة بين الزوجين لأن به أيضًا يكون التباعد بين الزوجين. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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