عمل سينمائى مصرى للرد على "الملاك"

16 سبتمبر 2018 - 12:51 م

طرح الكاتب والسينارست الدكتور مدحت العدل، فكرة عمل فيلم سينمائي ردًا على فيلم "الملاك" التي قامت به إسرائيل، حيث وصفت فيه "أشرف مروان" زوج ابنة عبد الناصر ومدير مكتبة، بـ"العميل".

كان متابع عبر "تويتر" قد وجه رسالة إلى "العدل" حثه فيها على تقديم عمل مصرى ردًا على فيلم الملاك قائلًا: "دكتور مدحت العدل الزمالكاوي الجميل، ما تعملوا فيلم عن أشرف مروان، يكون فيه عمرو وأكد وخالد أبو النجا وخالد النبوي".

فيما رد "العدل" بقوله: "نسعى لذلك بعد موافقة الجهات المختصة".

وكانت شركة إنتاج أمريكي إسرائيلي، قد قامت بعمل فيلم مأخوذ عن كتاب "الملاك.. الجاسوس الذي أنقذ إسرائيل" للكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف، والذي تناول فصولًا من حياة صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي عمل سكرتيرًا للرئيس الأسبق محمد أنور السادات، رجل الأعمال أشرف مروان، والذي وصفة الفيلم بأنة عميل لصالح "إسرائيل".