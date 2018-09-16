خاشقجى يكشف سرا عن زعيم الجهاديين

16 سبتمبر 2018 - 12:52 م

كشف الصحفي والإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، سرًا خطيرًا عن زعيم الجهاديين، عبد الله عزام، مؤكدًا أنه ليس من مؤسسي القاعدة، وأنه كان ضد الفكر الجهادي التكفيري قلبًا وقالبًا.

وكتب "خاشقجي" على حسابه الرسمي على تويتر: "أن عبد الله عزام ليس من مؤسسي القاعدة، كان ضد الجهاديين التكفيريين، تحدث علنًا ضدهم، سمعته شخصيًا وأبلغ عن هذه الآراء عندما كنت أغطى الحرب الأفغانية، وهكذا فعل ابنه".

وجاء حديث الإعلامي السعودي في رده على الصحفي الهولندي، هارالد دورنبوس، الموجود حاليًا في سوريا ويعمل لمجلة "دوتش نيو ريفيو" الهولندية، والذي علق على تغريدة لـ حذيفة عبد الله عزام، عن الشأن السوري، واصفًا إياه بابن زعيم القاعدة.

وقال "هارالد": "مثير للإعجاب. نجل عبد الله عزام، المؤسس المشارك لتنظيم القاعدة، حذيفة عزام، يدعو المعارضة في إدلب إلى عدم رفع أعلام سوداء أو جهادية خلال احتجاج الغد، ولكن فقط أعلام الثورة لأن هناك صحفيين دوليين على الأرض يقدمون تقارير عن الاحتجاجات".

وكان قد طالب حذيفة عبد الله عزام السوريين في إدلب بعدم رفع أي علم سوى راية الثورة، مرجعًا طلبه إلي وجود إعلام عالمي في سوريا، يسعى جاهدًا لاقتناص "إي مظاهر يمكن أن تصم إدلب بالإرهاب أو تصبغها بصبغة التطرف"، على حد قوله.

يذكر أن تظاهرات أقامت في إدلب، احتجاجًا على تذمرهم من إخفاق الجهود الدولية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المحافظة، قبيل قمة ستجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير، الاثنين المقبل بمدينة سوتشي لبحث مصير إدلب السورية، بعد فشل قمة طهران الثلاثية في التوصل لحل حاسم.

وتحاول القوات الحكومية السورية، التي تدعمها روسيا، استعادة إدلب، التي تعد آخر معقل للمعارضة المسلحة، لكن أنقرة تحذر من تداعيات خطيرة لأي هجوم محتمل عليها.



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