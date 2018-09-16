التصريح بدفن جثة شاب انتحر أسفل عجلات قطار بالمنيا

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حسن مالك

قررت نيابة مركز مغاغة شمال محافظة المنيا التصريح  بدفن جثة شاب ألقى بنفسه أسفل عجلات قطار مساء أمس   وتم تكليف البحث الجنائى لمعرفة ملابسات الحادث.

كان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بمصرع شاب أسفل عجلات القطار، وبالفحص وانتقال ضباط  المباحث تبين أن المنتحر شاب يدعي "م.ع"  27 عامًا حاصل علي دبلوم فني، ومقيم بإحدى القرى.

أفادت تحريات أولية، أن الشاب ألقي بنفسه أمام العربة رقم 2 بالقطار 953 (Vip ) القادم من الأقصر والمتجهة إلى الإسكندرية  ليلقي مصرعه في الحال، وذكر شهود عيان كانوا متواجدين بالمحطة أن الشاب ألقي بنفسه أسفل عجلات القطار، وتحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار ذويه لاستلام الجثة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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