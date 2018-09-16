"تموين المنيا" تضبط "بقرة مذبوحة" فاسدة

16 سبتمبر 2018 - 01:01 م

ضبطت مديرية التموين بالمنيا، بقرة تزن 350 كيلو جراما و50 دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى محملة على إحدى التكاتك بمركز ملوى وذلك خلال حملة تموينية مكبرة نظمتها المديرية بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري وإدارة تموين مركز ملوي لضبط الأسواق والأسعار والوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين ومكافحة الغش والفساد والاستيلاء على المال العام.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن هناك توجيهات مشددة من المحافظ اللواء قاسم حسين بضرورة متابعة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية ،حيث أسفرت الحملات عن تحرير 41 محضرا مخالفا للمخابز البلدية منها 3 محاضر تجميع خبز عدد 5500 رغيف و13 نقص وزن و12 محضرا عدم نظافة أدوات العجن ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و7 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و 3 محاضر تصرف في الدقيق بإجمالي 12 جوالا ومحضر عدم إعطاء بون صرف.

وأشار بسخرون بولس مدير عام الرقابة التموينية إلى أنه أثناء إحدى الحملات التفتيشية فجرًا على المخابز تم ضبط أحد التكاتك محملة ببقرة مذبوحة وقد تبين بعد الكشف عليها أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.