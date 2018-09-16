تعرف على حالة طقس الغد

16 سبتمبر 2018 - 01:13 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الاثنين 17 سبتمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يظل الطقس، غدا، معتدلًا على السواحل الشمالية مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حارًا على جنوب الصعيد نهارًا، لطيفًا ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمعتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يأتى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 22 30

مطروح 21 29

السلوم 20 29

سيوة 23 32

بورسعيد 26 30

دمياط 24 30

العريش 20 30

رفح 20 31

الإسماعيلية 21 32

السويس 22 32

رأس سدر 23 32

نخل 18 30

نويبع 26 32

طابا 21 32

كاترين 15 31

الطور 26 31

شرم الشيخ 27 34

الغردقة 26 35

مرسى علم 28 32

الفيوم 24 33

بنى سويف 24 33

المنيا 23 33

أسيوط 23 34

سوهاج 23 34

قنا 24 36

الأقصر 24 37

أسوان 27 38

أبوسمبل 26 38

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 37

رأس حدربة 30 36

حلايب 30 36