تفاصيل مروعة يرويها الأهالى عن حادث "ديرب نجم"

16 سبتمبر 2018 - 01:16 م

لا يزال حادث مستشفى ديرب نجم المأساوي يلقى بظلاله على أهالي الضحايا، الذين يعانون من هول الصدمة حتى هذه اللحظة.

وانتقلت "المصريون" إلى موقع الحادث والتقت بالأهالي لمعرفة تفاصيل ما حدث.

من جانبها كشفت شيرين عبد المولى العزب، ابنة الحاجة فردوس عبد الله أحمد، إحدى ضحايا الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، سبب وفاة والدتها هو وجود تلوث بفلاتر المياه الخاصة بأجهزة الغسيل.

وروت "شيرين" خلال حديثها لـ«المصريون»، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدتها أثناء تواجدها معها داخل الغرفة الخاصة بمرضى الغسيل الكلوى، موضحًا أنها بعد مرور دقائق معدودة على الجهاز، صرخت ودخلت في حالة إغماء لمدة خمسة دقائق ثم توفيت في الحال.

وتابعت: "طلبت من الدكاترة بالمستشفى، بإنقاذ والدتي وتوقف الجهاز، إلا أنهم رفضوا ولم يستجب لنا أحد"، واستطردت قائلة: مدير المستشفي وطاقم التمريض أمرنا بأخذها إلى المنزل".

واختتمت حديثها بحزن شديد على فراق والدتها بسبب الإهمال داخل المستشفى قائلة: "في إهمال كبير جدًا من الدكاترة والممرضين.. مفيش علاج متوفر للمرضى".

وروى السيد عبده محمد صديق، أحد ذوي ضحايا الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم، تفاصيل معرفته بالواقعة قائلاً: "كنت متواجدًا مع صديقي وعندما دخلت على المريض أثناء تواجده على الجهاز صرخ بصوت عالٍ ثم توفى في الحال"، مضيفًا: "يوجد إهمال كبير داخل المستشفى ولا يوجد بها دكاترة ولا علاج.. نشتري العلاج وكل حاجة محتاجنها من خارج المستشفى على حاسبنا ".

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