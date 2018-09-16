  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:39 م
بحث متقدم
رونالدو

بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وساسولو

هايدي راسخ

تورط زوجة علاء مبارك فى التلاعب بالبورصة

صلاح

برشلونة يعرض مبلغا قياسيا لإنهاء صفقة "صلاح"

اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول في صعيد مصر

اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول فى صعيد مصر

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

"رونالدو" يشبه "صلاح" بأسطورة برشلونة

سامح عيد، الباحث فى شئون جماعات الإسلام السياسي

باحث: يوجد ملحدون بصفوف الإخوان وهذا هو الدليل

جامعة المنيا

موظف يحاول الانتحار.. ويصرخ: "أنا مش حرامى"

أرشيفية

الأهالي يستلمون 4 جثث من ضحايا "بالوعة سفاجا"

ثروت سويلم

بشرى سارة لجماهير المصرى قبل مواجهة اتحاد العاصمة

هشام عبدالحميد فرج

استقالة مدير مصلحة الطب الشرعي من منصبه

انفراد بالصور ..

تفاصيل مروعة يرويها الأهالى عن حادث "ديرب نجم"

آخر الأخبار

ارشيف
ارشيف

منار شديد

أخبار متعلقة
#

صرف 50 ألف جنيه لكل أسرة متوفى فى مستشفى ديرب نجم

#

هذا ما لاحظناه على جثمان والدتي أثناء استلامها

#

الكشف عن المتورط الحقيقي في حادث ديرب نجم

#

أديب يكشف مفاجأة عن حادث "ديرب نجم"

كرة القدم

الرئيس السيسي

الاحتراف

أحمد ميدو

لا يزال حادث مستشفى ديرب نجم المأساوي يلقى بظلاله على أهالي الضحايا، الذين يعانون من هول الصدمة حتى هذه اللحظة.

وانتقلت "المصريون" إلى موقع الحادث والتقت بالأهالي لمعرفة تفاصيل ما حدث.

من جانبها كشفت شيرين عبد المولى العزب، ابنة الحاجة فردوس عبد الله أحمد، إحدى ضحايا الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، سبب وفاة والدتها هو وجود تلوث بفلاتر المياه الخاصة بأجهزة الغسيل.

وروت "شيرين" خلال حديثها لـ«المصريون»، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدتها أثناء تواجدها معها داخل الغرفة الخاصة بمرضى الغسيل الكلوى، موضحًا أنها بعد مرور دقائق معدودة على الجهاز، صرخت ودخلت في حالة إغماء لمدة خمسة دقائق ثم توفيت في الحال.

وتابعت: "طلبت من الدكاترة بالمستشفى، بإنقاذ والدتي وتوقف الجهاز، إلا أنهم رفضوا ولم يستجب لنا أحد"، واستطردت قائلة: مدير المستشفي وطاقم التمريض أمرنا بأخذها إلى المنزل".

واختتمت حديثها بحزن شديد على فراق والدتها بسبب الإهمال داخل المستشفى قائلة: "في إهمال كبير جدًا من الدكاترة والممرضين.. مفيش علاج متوفر للمرضى".

وروى السيد عبده محمد صديق، أحد ذوي  ضحايا الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم، تفاصيل معرفته بالواقعة قائلاً: "كنت متواجدًا مع صديقي وعندما دخلت على المريض أثناء تواجده على الجهاز صرخ بصوت عالٍ ثم توفى في الحال"،  مضيفًا: "يوجد إهمال كبير داخل المستشفى ولا يوجد بها دكاترة  ولا علاج.. نشتري العلاج وكل حاجة محتاجنها من خارج المستشفى على حاسبنا ".

شاهد الصور ..












تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أسطورة ليفربول يهاجم "ماني" بسبب "صلاح"
» لهذا السبب رفض خالد النبوى تلقى العزاء فى والدته
» سبب تأجيل طرح ألبوم "الهضبة" الجديد
» جهاز الأهلى فى مأزق قبل مواجهة حوريا الغيني
» رأيت فوطة نسائية متسخة بدم الحيض
» «بيراميدز» يحرج الزمالك فى هذا الأمر
» الصقور الأمريكية في مواجهة العرب .. من يفوز ؟
» شاهد.. رئيس وزراء الهند يكنس مخلفات المدارس
» شاهد.. ماذا فعلت بعدما قتلت الأناكوندا ابنها؟
» "الفاتيكان" يعزل قسًا متهمًا بالتحرش الجنسي بالأطفال
» 7 أنواع لـ"الحب" كما حددها العلماء.. تعرف عليها

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:05 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة