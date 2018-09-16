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محافظ القليوبية يحيل طاقم مستشفي بهتيم للتحقيق

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تفقد المحافظ مستشفي بهتيم
تفقد المحافظ مستشفي بهتيم

علي إسماعيل

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قام الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية صباح اليوم، بجولة تفقدية لحي شرق شبرا الخيمة وذلك للإطمئنان على سير الخدمات وأعمال النظافة حيث بدأ المحافظ الجولة بتفقد نزلة بهتيم واستاء من انخفاض مستوى النظافة وأمر فورًا بنظافة وتجميل مدخل بهتيم الرئيسي من على الدائري ودهان أعمدة الإنارة والأرصفة ودهان البلدورات كما كلف سيادته رئيس الحي بتزيين المداخل الرئيسية للحي بأعلام مصر .
كما أعطي المحافظ، تعليمات مشددة للسيد مدير إدارة المرور بشبرا الخيمة بتكثيف الحملات على السيارات المخالفة والتي لا تحمل لوحات معدنية أو منتهية التراخيص وإتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تنفيذًا للقانون وردعا للمخالفين كما كلف سيادته مدير المرور بتسيير تراخيص التوك توك خاصة في شبرا الخيمة وضبط المخالفين للحد من الزحام المروري بالمدينة.
وخلال جولته أمر المحافظ بفتح نفق خالد سعد، حيث كان مغلقا بسبب أعمال الصرف الصحي وشدد على إنهاء أعمال الصرف الصحي أمام مجمع المدارس ورد الشيء لأصله وفتح الطريق أمام المواطنين.
وأمر محافظ القليوبية، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة بتكثيف أعمال النظافة الدائمة بالأحياء على مدار اليوم وعدم ترك القمامة بالشوارع وتوعية المواطنين بتوحيد مواعيد جمع القمامة وعمل تطبيق نموذج مصغر لمنظومة الجمع السكني في أحد الشوارع تمهيدا لتعميمها بمدينة شبرا الخيمة بالكامل.
واختتم المحافط، الجولة بتفقد مستشفى بهتيم وأمر بتطوير البنية التحتية للمستشفي كما تفقد سيادته الاستقبال والعيادات الخارجية وغرف الكشف والأقسام الداخلية وغرف التعقيم واستمع إلي مشاكل المرضى وأبدى استياءه من مستوى الخدمات المقدمة وعلى الفور أحال المحافظ الطاقم الطبي بالمستشفي إلي التحقيق لتردي الخدمات الصحية بها.





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