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"فيفا":

"رونالدو" يشبه "صلاح" بأسطورة برشلونة

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تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"
محمد صلاح

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نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقريرًا عن اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي.

وجاء ذلك التقرير مع اقتراب الاحتفال بتوزيع جوائز أفضل لاعب في العالم المرشح له كل من لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والنجم محمد صلاح.

ونشر الموقع مقتبسات من أحاديث لاعبى كرة القدم السابقين عن "صلاح"، حيث قال الأسطورة البرازيلى رونالدو لاعب نادى برشلونة، وريال مدريد السابق أنه يرى "صلاح" أقرب إلى الأرجنتينى ليونيل ميسى، من حيث أنه يجيد اللعب بقدميه اليسرى .

وأضاف رونالدو أن صلاح يتميز بالرشاقة والسرعة والحفاظ على الكرة قريبة من قدميه، ولديه جوع  دائما لإحراز الأهداف.

وكان "صلاح" شارك أمس مع نادى ليفربول فى تحقيق الفوز الخامس على التوالى على حساب نادى توتنهام .


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