عرض 5 أطفال على الطب الشرعي للتحقق من هتك عرضهم

16 سبتمبر 2018 - 01:35 م

أمرت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار حاتم الخطيب، بعرض 5 أطفال على مصلحة الطب بقسم عيادات العنف الاسري لاعداد تقرير بحالتهم لمعرفة حقيقة تعرضهم لهتك عرضهم من عدمه على يد 3 متهمين بدائرة القسم.

وكانت قد قررت النيابة حبس 3 عاطلين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بهتك عرض وسرقة 5 أطفال بالإكراه، الذين يعملون فى جمع القمامة والمواد المعدنية "كانز" لاعادة تدويرها.

وكشفت تحقيقات كريم الجندى وكيل النائب العام، ان المتهمين الثلاثة أيضا يعملون فى مجال جمع القمامة وجمع المواد القابلة للتدوير، وأن الاطفال كذلك يقومون بالعمل فى نفس المجال، وعقب انتهاء يوم عملهم يقوم المتهمين بسرقتهم بالاكراه واستدراجهم لمكان خفى لهتك عرضهم.

وكانت مباحث الاحداث القت القبض على المتهمين والاطفال الـ 5 أثناء حمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتبين من التحريات والتحقيقات مع المتهمين الثلاثة قيامهم بسرقة الاطفال بالأكراه وهتك عرضهم، وعلى الفور تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.