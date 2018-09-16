تأجيل طعن المتهمين بأحداث مجلس الوزراء

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المستشار حاتم الخطيب

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد تأجيل طعن المتهمين بقضية "أحداث مجلس الوزراء" على الأحكام الصادرة ضدهم من الجنايات والتي تراوحت مدد العقوبات بها من السجن المشدد 10 سنوات للسجن المؤبد، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل للإطلاع.

كانت محكمة الجنايات القاهرة، قضت بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن المؤبد ومعاقبة 9 متهمين "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، ومتهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك فى إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية أحداث مجلس الوزراء، كما قضت محكمة الجنايات ببراءة 92 متهما آخرين.

وجهت النيابة للمتهمين بالقضية تهم التعدى على مبانى (المجمع العلمى، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى) كما أسندت لهم جرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.

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