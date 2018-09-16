» جهاز الأهلى فى مأزق قبل مواجهة حوريا الغيني

16 سبتمبر 2018 - 01:52 م

أزمة جديدة يواجهها الجهاز الفنى بالنادى الأهلى بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل مواجهة حوريا كوناكري الغيني، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتتمثل الأزمة، فى غياب أكثر من لاعب عن المباراة، وفي مقدمتهم سعد الدين سمير وميدو جابر وعمرو السولية بسبب الإصابة، بينما تشير النتائج لصعوبة لحاق محمد نجيب فى ظل إصابته بجزع في الركبة، كما يعاني وليد سليمان من كدمة قوية في الفخذ.

كل هذه الإصابات وضعت الجهاز فى مأزق شديد، وجعلته يبحث عن البدائل من الآن خوفًا من عدم شفاء أى من هؤلاء قبل موعد المباراة 22 سبتمبر الجارى.