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إخلاء سبيل رئيس شركة مياه سفاجا في حادث "الصرف الصحي"

قبلي وبحري

صورة الضحايا
صورة الضحايا

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نيابة

شركة المياه

سبيل

سفاجا تخلى.

قررت نيابة سفاجا الجزئية إخلاء سبيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسفاجا بضمان وظيفته على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في حادث مصرع 4 أشخاص داخل بئر صرف صحي وقررت النيابة استدعاء أحد المهندسين للتحقيق معه وسماع أقواله في الحادث.

وقررت النيابة تسليم جثث المتوفين لأسرهم وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات وأسباب الواقعة، فيما قرر أبو الحسن كلحي، القائم بأعمال رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، تخصيص 4 سيارات نقل الموتى لنقل جثامين الأربعة أشخاص الذين لقوا مصرعهم خلال أعمال الصيانة داخل بئر للصرف الصحي، وذلك لمقرات إقامتهم بمحافظتي سوهاج وقنا.

كانت مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر قد شهدت حادثا مأساويا، السبت، حيث لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم شقيقين أثناء إجراء أعمال الصيانة داخل بئر للصرف الصحي بمدينة سفاجا وتم انتشال الجثث من خلال قوات الحماية المدنية والأهالي ونقلهم لمشرحة مستشفي سفاجا العام وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.





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