تصريح جرىء من وزير سابق عن استيراد السولار

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المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق
المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق

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أكد  المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن أول مرة تم فيها الحديث عن وجود احتياطي من البترول في مصر، كانت عام 1982، وكان الحديث وقتها أن هذا الاحتياطي يكفي مصر لمدة 12 عامًا.

وأضاف "كمال"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، أن الاحتياطي كان سينتهي عام 1994، ولكنه استمر مع البحث والاكتشافات الجديدة، ويتم استيراد ما لا تستطيع الدولة إنتاجه محليًا.

وتابع وزير البترول الأسبق، أن تكلفة الاستيراد ضعف التصنيع المحلي، مشددًا على أن استيراد المواد البترولية يدمر الاقتصاد.

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