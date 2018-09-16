استقالة مدير مصلحة الطب الشرعي من منصبه

16 سبتمبر 2018 - 02:16 م

تقدم الدكتور هشام عبد الحميد، المدير العام لمصلحة الطب الشرعي باستقالته من منصبه الثلاثاء الماضي وبناء عليه تم قبول الاستقالة من قبل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل.

وأوضح القرار الذي حمل الرقم 7456 لسنة 2018 قبول استقالة "عبد الحميد" اعتبارًا من 16 سبتمبر 2018، ورفع اسمه من سجل قيد العاملين بمصلحة الطب الشرعي.

كما أصدر الوزير قرارًا بتعيين الدكتورة سعاد عبد الغفار قائما بأعمال رئيس قطاع مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين خلفًا لـ"عبد الحميد"