ضابط بمحاكمة مالك يكشف تفاصيل العثور على عملات أجنبية

16 سبتمبر 2018 - 02:20 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى شهادة الضابط محمد إبراهيم، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والمختص في مكافحة النشاط المتطرف، وذلك في جلسة اليوم من محاكمة القيادي حسن مالك وآخرين في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي".

وأكد الشاهد في أقواله أنه قام بالمشاركة في ضبط المُتهم نجدت يحيى، المُتهم الثاني عشر في أمر الإجالة، فتوجه برفقة قوة أمنية لتفتيش مقر شركته الكائنة في شارع الجيش، قسم ثان طنطا.

وأشارت أقوال الشاهد إلى أن بتفتيش المُتهم لم يُعثر معه على شىء، وبتفتيش خزينة الشركة عُثر على مبالغ مالية محلية، بالإضافة إلى مبالغ بعملات أجنبية بالدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وغيرها.