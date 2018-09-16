  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:38 م
بحث متقدم
رونالدو

بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وساسولو

هايدي راسخ

تورط زوجة علاء مبارك فى التلاعب بالبورصة

صلاح

برشلونة يعرض مبلغا قياسيا لإنهاء صفقة "صلاح"

اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول في صعيد مصر

اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول فى صعيد مصر

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

"رونالدو" يشبه "صلاح" بأسطورة برشلونة

سامح عيد، الباحث فى شئون جماعات الإسلام السياسي

باحث: يوجد ملحدون بصفوف الإخوان وهذا هو الدليل

جامعة المنيا

موظف يحاول الانتحار.. ويصرخ: "أنا مش حرامى"

أرشيفية

الأهالي يستلمون 4 جثث من ضحايا "بالوعة سفاجا"

ثروت سويلم

بشرى سارة لجماهير المصرى قبل مواجهة اتحاد العاصمة

هشام عبدالحميد فرج

استقالة مدير مصلحة الطب الشرعي من منصبه

ضابط بمحاكمة مالك يكشف تفاصيل العثور على عملات أجنبية

قضايا وحوادث

تجديد حبس حسن مالك واثنين آخرين 45 يومًا
حسن مالك

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

ضبط شخصين بحوزتهما 3 ملايين و139 ألف دولار

#

مستكشفون يعثرون على كنز لا يقدر بثمن في إيطاليا

#

ننشر تحقيقات النيابة في واقعة انتحار ضابط شرطة

#

كشف غموض مقتل طالبة الأزهر بمدينة نصر

اتحاد الكرة

المصرى

ثروت سويليم

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى شهادة الضابط محمد إبراهيم، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والمختص في مكافحة النشاط المتطرف، وذلك في جلسة اليوم من محاكمة القيادي حسن مالك وآخرين في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي".

وأكد الشاهد في أقواله أنه قام بالمشاركة في ضبط المُتهم نجدت يحيى، المُتهم الثاني عشر في أمر الإجالة، فتوجه برفقة قوة أمنية لتفتيش مقر شركته الكائنة في شارع الجيش، قسم ثان طنطا.

وأشارت أقوال الشاهد إلى أن بتفتيش المُتهم لم يُعثر معه على شىء، وبتفتيش خزينة الشركة عُثر على مبالغ مالية محلية، بالإضافة إلى مبالغ بعملات أجنبية بالدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وغيرها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أسطورة ليفربول يهاجم "ماني" بسبب "صلاح"
» لهذا السبب رفض خالد النبوى تلقى العزاء فى والدته
» سبب تأجيل طرح ألبوم "الهضبة" الجديد
» جهاز الأهلى فى مأزق قبل مواجهة حوريا الغيني
» رأيت فوطة نسائية متسخة بدم الحيض
» «بيراميدز» يحرج الزمالك فى هذا الأمر
» الصقور الأمريكية في مواجهة العرب .. من يفوز ؟
» شاهد.. رئيس وزراء الهند يكنس مخلفات المدارس
» شاهد.. ماذا فعلت بعدما قتلت الأناكوندا ابنها؟
» "الفاتيكان" يعزل قسًا متهمًا بالتحرش الجنسي بالأطفال
» 7 أنواع لـ"الحب" كما حددها العلماء.. تعرف عليها

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:05 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة