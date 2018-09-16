» لهذا السبب رفض خالد النبوى تلقى العزاء فى والدته

16 سبتمبر 2018 - 02:24 م

اعتذر الممثل خالد النبوي لأصدقائه وزملائه، عن عدم قدرته على إقامة مراسم عزاء والدته.



وكشف خالد عن سبب اتخاذه لهذا القرار، وغرَّد من خلال حسابه الخاص على تويتر قائلاً: “الشكر والعرفان والمحبة لكل الناس والأصدقاء وزملائي الأعزاء لمشاعرهم النبيلة التي غمرتني بعد رحيل والدتي.. اعذروني أنا غير قادر على الوقوف وتلقي العزاء.. أمي كانت بالنسبة لي الوجود كله.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم”.

ورغم أن الكثيرين استقبلوا قرار خالد النبوي بتفهم، معبِّرين عن إحساسهم بما يمر به من صدمة وحزن، إلا أن البعض الآخر طالبه بالتراجع عن هذا القرار، موضحين أن إقامة العزاء أمر ضروري لإعطاء الفرصة للمقربين منه لمشاركته أحزانه والتخفيف عنه.

وكان أعلن النبوي الخبرَ عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، ونشر صورةً له معها، وكتب: “أمي حبيبتي… بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، اللهم رحمتك الواسعة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت والدة خالد تعاني من مرض السرطان، وقد تلقَّت العلاج في فرنسا وألمانيا، إلا أن المرض تمكَّن منها حتى وافتها المنية.









