بشرى سارة لجماهير المصرى قبل مواجهة اتحاد العاصمة

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زف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، خبر سار لمسئولي وجماهير المصرى البورسعيدي، قبل ساعات من انطلاق مباراته مع اتحد العاصمة الجزائري ضمن منافسات ربع نهائي الكونفدرالية.

 وقال "سويلم" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "ملعب 9090" مع إبراهيم فايق عبر أثير "9090"، إن الجبلاية والجهات الأمنية فى طريقها للموافقة على طلب المصرى بخوض مبارياته على استاد بورسعيد، مشددًا على أن هذا يمثل حق مشروع لهم.

وأوضح المدير التنفيذي عن صعوبة إقامة مباراة الأهلى أمام المصرى، على الرغم من عودة العلاقات لطبيعتها بين الناديين.

وتابع الأمن يدرس الإجراءات التي ستؤخذ لضمان حماية الجماهير وضمان عدم احتكاك جماهير المصري بأي جماهير أخرى.


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