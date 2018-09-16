  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:28 م
بحث متقدم
أرشيفية

القبض على«مُختل» أطلق النار في المسجد النبوي

حادث «قطار شبين الكوم»

نائب يتهم «الإخوان» في حادث «قطار شبين الكوم»

ماسبيرو

مصائب الفضائيات الخاصة.. عند «ماسبيرو» فوائد

مصلحة الطب الشرعي (أرشيفية)

نص استقالة رئيس مصلحة الطب الشرعي

البورصة

البورصة تخسر 24.6 مليار جنيه

استخدام الهاتف المحمول في المدارس

«التعليم» تعلن حظر الموبايل والتدخين في المدارس

رونالدو

بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وساسولو

هايدي راسخ

تورط زوجة علاء مبارك فى التلاعب بالبورصة

صلاح

برشلونة يعرض مبلغا قياسيا لإنهاء صفقة "صلاح"

اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول في صعيد مصر

اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول فى صعيد مصر

المنيا

نيابة المنيا تواصل تحقيقاتها مع مستريح المنيا

قضايا وحوادث

باغ ضد لمستريح
باغ ضد لمستريح

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

بلاغات جديدة ضد مستريح المنيا بتهمة النصب على المواطنين

#

تجديد حبس 19 مسلمًا في أحداث طائفية بالمنيا

#

حبس عاطل لاتهامه بترويج الحشيش بالمنيا

#

«إنقاذ الطفولة»: تجهز 24 وحدة صحية و7 مراكز للشباب بالمنيا

تحقيقات

النصب والاحتيال

مركز المني

مستريح المنيا

نيابة لمنيا

  قررت نيابة المنيا اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد العجوز رئيس  نيابة مركز المنيا، وتحت إشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام  لنيابات جنوب  مواصلة التحقيق مع  ضياء م ع  33  سنة مهندس معمارى والمعروف إعلاميًا بـ مستريح المنيا،  إلى جلسة  الثلاثاء ورفض الطلب المقدم من محاميه بإخلاء سبيله على ذمة القضية  بعد أن تم ضم البلاغات الجديدة تحت أرقام 27222  و27223  لسنة 2018 جنح مركز المنيا إلى القضية رقم 8657 لسنة  2018  جنح مركز المنيا والمقدمة من زوجة المرحوم  مجدى أحمد على، أحد ضحايا المتهم  والضحية الثانية يدعى سيد  أحمد حسين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وايهامهم بتوفير وحدات سكنية لهم منذ 2014 وحتى تاريخ القبض عليه.  

وقال عمار يحيى ومحمد حسن  المحاميان عن بعض الضحايا، إن النيابة العامة  قررت ضم كافة البلاغات الجديدة إلى البلاغات السابقة المقدمة  ضد المتهم  والتى وصلت حصيلة النصب من جراء الضحايا إلى إكثر من 30 مليون جنيه حتى الآن.

 

 

.

 كان اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث يفيد بتحرير  اكثر من 25 بلاغ  ضد "ضياء. م. ع" 33 سنة- مهندس مدني، يتهمونه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق "بيع وحدات سكنية (مرتين) لهم، ومشاركة بعض المبلغين على بناء أراضي ملكهم، وحصوله منهم على مقابل مادي نظير استخراج رخص الهدم والبناء منذ عام 2013، وحتى الآن لم يرد لهم المبالغ المالية أو الأراضي، حيث ماطل في السداد ونصب عليهم.

وأكدت تحريات المقدم أشرف مطريد رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنيا صحة البلاغات المقدمة من المجني عليهم، وان المتهم نصب عليهم وعلى آخرين واستولى على أموالهم وباع الوحدات السكنية مرتين للمواطنين.

وأفادت التحريات بأن المبلغ ضده سبق اتهامه في قضايا "إيصالات أمانة وشيكات دون رصيد ونصب"، كما باع الوحدات السكنية على الهواء بقدرته الفائقة، بعد أن نصب شباكه حول ضحاياه، وأوهمهم بإنشاء أكبر تجمع سكني بالمنيا مشروع "آي سيتي كومباني" الكائن أمام حديقة 25 يناير.

وفور تحرير المحاضر، بدأ ضحايا جدد في التوافد إلى أقسام الشرطة- بعدما انتشر خبر القبض على المتهم- لتحرير عدد من البلاغات ضده في قسم ومركز المنيا وهيئة الرقابة الإدارية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» اتحاد الكرة يوافق على تطبيق تقنية الفيديو
» السودان.. التضخم السنوي يصعد إلى 66.8%
» بريطانيا توقف رحلاتها الجوية المباشرة مع إيران
» الحكم على سعودي بالقتل والصلب بتهمة «الإرهاب»
» «ساويرس» ردًا على «الفيفا»: «صلاح» مصري أصيل
» حازم إمام يعلن تضامنه مع «صلاح»
» أسطورة ليفربول يهاجم "ماني" بسبب "صلاح"
» لهذا السبب رفض خالد النبوى تلقى العزاء فى والدته
» سبب تأجيل طرح ألبوم "الهضبة" الجديد
» جهاز الأهلى فى مأزق قبل مواجهة حوريا الغيني
» رأيت فوطة نسائية متسخة بدم الحيض

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:05 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة