نيابة المنيا تواصل تحقيقاتها مع مستريح المنيا

16 سبتمبر 2018 - 02:37 م

قررت نيابة المنيا اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد العجوز رئيس نيابة مركز المنيا، وتحت إشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام لنيابات جنوب مواصلة التحقيق مع ضياء م ع 33 سنة مهندس معمارى والمعروف إعلاميًا بـ مستريح المنيا، إلى جلسة الثلاثاء ورفض الطلب المقدم من محاميه بإخلاء سبيله على ذمة القضية بعد أن تم ضم البلاغات الجديدة تحت أرقام 27222 و27223 لسنة 2018 جنح مركز المنيا إلى القضية رقم 8657 لسنة 2018 جنح مركز المنيا والمقدمة من زوجة المرحوم مجدى أحمد على، أحد ضحايا المتهم والضحية الثانية يدعى سيد أحمد حسين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وايهامهم بتوفير وحدات سكنية لهم منذ 2014 وحتى تاريخ القبض عليه.

وقال عمار يحيى ومحمد حسن المحاميان عن بعض الضحايا، إن النيابة العامة قررت ضم كافة البلاغات الجديدة إلى البلاغات السابقة المقدمة ضد المتهم والتى وصلت حصيلة النصب من جراء الضحايا إلى إكثر من 30 مليون جنيه حتى الآن.

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كان اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث يفيد بتحرير اكثر من 25 بلاغ ضد "ضياء. م. ع" 33 سنة- مهندس مدني، يتهمونه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق "بيع وحدات سكنية (مرتين) لهم، ومشاركة بعض المبلغين على بناء أراضي ملكهم، وحصوله منهم على مقابل مادي نظير استخراج رخص الهدم والبناء منذ عام 2013، وحتى الآن لم يرد لهم المبالغ المالية أو الأراضي، حيث ماطل في السداد ونصب عليهم.

وأكدت تحريات المقدم أشرف مطريد رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنيا صحة البلاغات المقدمة من المجني عليهم، وان المتهم نصب عليهم وعلى آخرين واستولى على أموالهم وباع الوحدات السكنية مرتين للمواطنين.

وأفادت التحريات بأن المبلغ ضده سبق اتهامه في قضايا "إيصالات أمانة وشيكات دون رصيد ونصب"، كما باع الوحدات السكنية على الهواء بقدرته الفائقة، بعد أن نصب شباكه حول ضحاياه، وأوهمهم بإنشاء أكبر تجمع سكني بالمنيا مشروع "آي سيتي كومباني" الكائن أمام حديقة 25 يناير.

وفور تحرير المحاضر، بدأ ضحايا جدد في التوافد إلى أقسام الشرطة- بعدما انتشر خبر القبض على المتهم- لتحرير عدد من البلاغات ضده في قسم ومركز المنيا وهيئة الرقابة الإدارية.



