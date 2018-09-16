الأهالي يستلمون 4 جثث من ضحايا "بالوعة سفاجا"

16 سبتمبر 2018 - 02:40 م

قام أهالي ضحايا "بالوعة" بسفاجا في محافظة البحر الأحمر، اليوم، باستلام جثث ذويهم من مستشفى سفاجا المركزي لنقلها إلى محافظتي قنا وسوهاج، لدفنهم بالمقابر العائلية.

كانت مدينة سفاجا، قد شهدت حادثا مأساويا أمس، حيث لقي كل من خالد علي محمد، 23 عامًا، وشقيقه محمد علي محمد، 27 عامًا، ومحمد جمال، 26 عامًا، وزكريا عنتر عسران، 28 عامًا، مصرعهم في بالوعة للصرف الصحي أثناء إجراء صيانة بها.

وتبين أن المتوفين هم عامليْن ومقاول وشقيقه، وفقت تحقيقات النيابة ، والتي طلبت تحريات المباحث حول ملابسات وأسباب الواقعة.

وقرر أبوالحسن كلحي، القائم بأعمال رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، تخصيص 4 سيارات لنقل الجثامين الأربعة، الذين لقوا مصرعهم خلال أعمال صيانة داخل بئر للصرف الصحي، لمقار إقامتهم بمحافظتي سوهاج وقنا.

كما تبين من التحقيقات الأولية أن العاملين سقطا داخل بئر للصرف الصحي، وحاول المقاول الذي يعمل معهما وشقيقه إنقاذهما، إلا أنهم لقوا مصرعهم جميعا وتم انتشال الجثث.

وكان اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة سفاجا، يفيد بمصرع 4 أشخاص اختناقًا أثناء تطهيرهم الغرفة، من عمال اليومية، بينهم مقاول وشقيقين داخل غرفة تفتيش صرف صحي .