  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:37 م
بحث متقدم
رونالدو

بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وساسولو

هايدي راسخ

تورط زوجة علاء مبارك فى التلاعب بالبورصة

صلاح

برشلونة يعرض مبلغا قياسيا لإنهاء صفقة "صلاح"

اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول في صعيد مصر

اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول فى صعيد مصر

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

"رونالدو" يشبه "صلاح" بأسطورة برشلونة

سامح عيد، الباحث فى شئون جماعات الإسلام السياسي

باحث: يوجد ملحدون بصفوف الإخوان وهذا هو الدليل

جامعة المنيا

موظف يحاول الانتحار.. ويصرخ: "أنا مش حرامى"

أرشيفية

الأهالي يستلمون 4 جثث من ضحايا "بالوعة سفاجا"

ثروت سويلم

بشرى سارة لجماهير المصرى قبل مواجهة اتحاد العاصمة

هشام عبدالحميد فرج

استقالة مدير مصلحة الطب الشرعي من منصبه

الأهالي يستلمون 4 جثث من ضحايا "بالوعة سفاجا"

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

العثور على جثث جديدة تحت أنقاض جسر جنوة المنهار

#

انهيار عقار بحدائق القبة

#

ضبط سيده بحوزتها 300قرص مخدر بكمين سفاجا

#

مفاجأة.. تعرف على قاتل "أسرة الرحاب"

ضحايا

الصرف الصحي

بالوعة سفاجا

استلام الجثث

أبو الحسن الكلحي

قام  أهالي ضحايا "بالوعة" بسفاجا  في محافظة البحر الأحمر، اليوم، باستلام جثث ذويهم من مستشفى سفاجا المركزي لنقلها إلى محافظتي قنا وسوهاج، لدفنهم بالمقابر العائلية.
كانت مدينة سفاجا، قد شهدت حادثا مأساويا أمس، حيث لقي كل من خالد علي محمد، 23 عامًا، وشقيقه محمد علي محمد، 27 عامًا، ومحمد جمال، 26 عامًا، وزكريا عنتر عسران، 28 عامًا، مصرعهم في بالوعة للصرف الصحي أثناء إجراء صيانة بها.

وتبين أن المتوفين هم عامليْن ومقاول وشقيقه، وفقت تحقيقات النيابة ، والتي طلبت تحريات المباحث حول ملابسات وأسباب الواقعة.

وقرر أبوالحسن كلحي، القائم بأعمال رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، تخصيص 4 سيارات لنقل الجثامين الأربعة، الذين لقوا مصرعهم خلال أعمال صيانة داخل بئر للصرف الصحي، لمقار إقامتهم بمحافظتي سوهاج وقنا.

كما تبين من التحقيقات الأولية أن العاملين سقطا داخل بئر للصرف الصحي، وحاول المقاول الذي يعمل معهما وشقيقه إنقاذهما، إلا أنهم لقوا مصرعهم جميعا وتم انتشال الجثث.

وكان اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة سفاجا، يفيد بمصرع 4 أشخاص اختناقًا أثناء تطهيرهم الغرفة،  من عمال اليومية، بينهم مقاول وشقيقين داخل غرفة تفتيش صرف صحي .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أسطورة ليفربول يهاجم "ماني" بسبب "صلاح"
» لهذا السبب رفض خالد النبوى تلقى العزاء فى والدته
» سبب تأجيل طرح ألبوم "الهضبة" الجديد
» جهاز الأهلى فى مأزق قبل مواجهة حوريا الغيني
» رأيت فوطة نسائية متسخة بدم الحيض
» «بيراميدز» يحرج الزمالك فى هذا الأمر
» الصقور الأمريكية في مواجهة العرب .. من يفوز ؟
» شاهد.. رئيس وزراء الهند يكنس مخلفات المدارس
» شاهد.. ماذا فعلت بعدما قتلت الأناكوندا ابنها؟
» "الفاتيكان" يعزل قسًا متهمًا بالتحرش الجنسي بالأطفال
» 7 أنواع لـ"الحب" كما حددها العلماء.. تعرف عليها

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:05 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة