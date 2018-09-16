» سبب تأجيل طرح ألبوم "الهضبة" الجديد

16 سبتمبر 2018 - 02:40 م

عقب طرح عمرو دياب بعضًا من أغاني ألبومه الجديد، تساءل الكثير عن سبب تأخير الألبوم في الظهور الكامل حتى الآن.

وقد تحدث أحد المقربين من الهضبة فضل عدم ذكر اسمه وفقًا لما جاء بموقع "مصراوي"، كشف فيه عن السبب وراء ذالك، خاصة أن الشركة المنتجة للألبوم هي شركة "ناي" والتي يملكها عمرو دياب، حيث قال: "أن هناك تغييرات ستتم في شركة "ناي"، هي التي تسببت في تأخر طرح "كل حياتي".

وتابع: "كان مقررًا طرح الألبوم في 10 سبتمبر، وبعدها تم التفكير في طرحه يوم 19 سبتمبر الجاري، وهو موعد غير مؤكد أيضًا وذلك بسبب تغييرات وشيكة داخل شركة (ناي)، التي تتولى مسئولية الإنتاج والتوزيع".

ورجح المصدر أن يعود حمادة إسماعيل "الصديق المقرب" من عمرو، للعب دور أساسي في الشركة، وإن كانت الصورة لم تتضح هل سيقوم بهذا الدور بالتعاون مع مديرة أعمال "الهضبة" هدى الناظر، أم بدونها، حسب تعبيره.

وكان عمرو بدأ الترويج لألبومه بطرح مجموعة من أغانيه، منها "هدد"، "ده لو اتساب"، "تعالى"، و"كل حياتي".