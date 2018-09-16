مواطنة لمحافظ القليوبية: "السيارات المخالفة بتقتل أولادنا"

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الصحة

قتل

سيدة

شبرا الخيمة

محافظ القليوبية

أبدت سيدة من مواطني بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استياءها وغضبها الشديد من المشاكل التي تعاني منها المنطقة.

وأكدت المواطنة التي استغلت وجود الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أثناء تفقده المنطقة، أن المنطقة تعاني من الإهمال الشديد وتراكم القمامة وسير التكاتك والسيارات بدون لوحات وتسير في عكس الاتجاه وتعرض حياة الأبرياء للخطر وتقتل الأطفال دون تدخل من قبل المسئولين في الحي للتصدي لتلك المشاكل والتي أصبحت تحصد أرواح الأبرياء دون ذنب.

وأضافت المواطنة أن 4 أطفال ماتوا في حادث سيارة في هذه المنطقة بسبب السيارات المسرعة والتي تسير في عكس الاتجاه، مؤكدة أن لها طفلة ماتت بنفس الطريقة في حوادث سيارات في نفس المنطقة.

وطالبت المواطنة تدخل المحافظ لحل تلك المشكلة حفاظًا علي أرواح الأبرياء.

ومن جانبه شدد المحافظ علي المسئولين في شبرا الخيمة بسرعة حل المشاكل التي تؤدي إلي الحوادث وضبط السيارات والتكاتك التي تسير بدون لوحات معدنية وتسير في عكس الاتجاه وتعرض حياة المواطنين للخطر.

وأكد أن حياة المواطنين أهم من الأموال التي تنفق، قائلاً مصر التي تقوم بعمل مشروعات عملاقة كيف نعجز نحن عن إنهاء المشروعات التي تخدم المحافظة والمواطنين وتحميهم من المخاطر وتسبب المشاكل اليومية لهم.

شاهد الفيديو..

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