باحث: يوجد ملحدون بصفوف الإخوان وهذا هو الدليل

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قال سامح عيد، الباحث فى شئون جماعات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان المسلمين، أطلقوا ما يعرف بـ"الصحوة الإسلامية"، ثم شعار "الإسلام هو الحل"، ثم دخلوا الانتخابات، وكانوا يقولون إن الشريعة الإسلامية "موجودة في درج فتحي سرور ومش راضي يطلعها"، ولكن بعد صولهم للحكم لم يطبق سعد الكتاتني الشريعة الإسلامية.

وأضاف "عيد"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، بأنهم بعد صعودهم للحكم، كان الجميع ينتظر التجربة الإسلامية، وفوجئنا بالاستبداد، والميليشيات في الشوارع تصطدم بالقوى الثورية، واستبدلوا الفاسدين القدامى بفاسدين جدد، بالإضافة للاستعلاء على الأمة المصرية، وكانت هناك صدمة لدى الشعب، ثم جاءت الموجة الأعلى وهى "داعش"، وانتشار الفتاوى المتطرفة، الأمر الذي تسبب في انتشار الإلحاد، حسبما قال.

وتابع أن هناك ملحدين داخل صفوف جماعة الإخوان نفسها، لأن الحديث عن حسن البنا داخل التنظيم أكثر من الحديث عن الرسول نفسه، وبالتالي عندما تهتز صورته أمامهم، ويسقط فينهار الشخص الإخواني ويدخل إلى مربع الشك.

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