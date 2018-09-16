اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول فى صعيد مصر

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اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول في صعيد مصر
اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول في صعيد مصر

عبد القادر وحيد ووكالات

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كوم أمبو

المياه الجوفية

ابو الهول

تمثال جديد

العصر البطلمي

قالت وزارة الآثار المصرية، اليوم الأحد إنه تم اكتشاف تمثال لأبو الهول (جسم أسد ورأس بشرية) في محافظة أسوان  جنوبي البلاد.

وأضافت أنه تم العثور على تمثال لأبو الهول مصنوع من الحجر الرملي في معبد "كوم أمبو" أثناء العمل لحماية الموقع من المياه الجوفية، بحسب سكاي نيوز.

من جانبه قال مصطفي وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن التمثال ربما يعود إلى العصر البطلمي، لافتًا إلي أن مصر تأمل أن تشجع مثل هذه الاكتشافات السياحة التي تعد أهم مورد للعملة الصعبة في البلاد.

يذكر أن أسرة البطالمة حكمت مصر لمدة 300 عام - من حوالي 320 قبل الميلاد إلى حوالي عام 30 ميلادية.

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