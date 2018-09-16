المستشار يحيى عبد القادر رئيسًا لنادي قضاة المنيا

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نادى القضاه
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المنيا

نادي القضاه

محافظة المنيا

تعيينات

أعلن المستشار يحيي محمود عبد القادر، رئيس نادي قضاه المنيا الجديد، إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة وعضوية المستشارين الحسيني أحمد عطية وكيلاً، وماجد إبراهيم حامد طنطاوي سكرتيرا عامًا، وكريم فواز عيسي أمينًا للصندوق، وأربعة أعضاء هم المستشارون عمر فاروق محمد، وعبد  العزيز محمد عبد  العزيز، وأحمد خلف فتح الباب وأحمد محمد عبد المجيد.

وعقب التشكيل الجديد، عقد مجلس إدارة نادي قضاة المنيا بحضور الأعضاء بمقر النادي بمدينة المنيا، وقرر المجلس إرسال برقية شكر وتقدير للقيادة السياسية علي اختيار 2 من أعضاء النادي المستشار هاني عبد  الجابر، محافظًا لبني سويف، والمستشار مصطفي محمد الهم، محافظ الأقصر.

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