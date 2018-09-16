«التعليم» تعلن حظر الموبايل والتدخين في المدارس

16 سبتمبر 2018 - 03:52 م

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه تم حظر استخدام الهاتف المحمول في جميع المدارس الحكومية المصرية على الطلاب والمعلمين، وكذلك منع التدخين بشكل كامل.

وأضاف نائب وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن مصروفات المدارس الحكومية سيتم دفعها في البنوك للضبط المالي ومنع مشكلات الأعوام الماضية، وإعداد قاعدة بيانات بالأيتام والأرامل وأبناء الشهداء