«التعليم» تعلن حظر الموبايل والتدخين في المدارس

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استخدام الهاتف المحمول في المدارس
استخدام الهاتف المحمول في المدارس

متابعات - خالد الشرقاوي

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المعلمين

الطلاب

المدارس

التعليم

حظر

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه تم حظر استخدام الهاتف المحمول في جميع المدارس الحكومية المصرية على الطلاب والمعلمين، وكذلك منع التدخين بشكل كامل.

وأضاف نائب وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن مصروفات المدارس الحكومية سيتم دفعها في البنوك للضبط المالي ومنع مشكلات الأعوام الماضية، وإعداد قاعدة بيانات بالأيتام والأرامل وأبناء الشهداء


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