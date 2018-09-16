البورصة تخسر 24.6 مليار جنيه

16 سبتمبر 2018 - 04:00 م

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد "أول جلسات الأسبوع" بشكل جماعي، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 24.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 825.085 مليار جنيه، مدفوعة بضغوط بيعيه من المتعاملين المصريين والأجانب، وبذلك يكون سجل أدنى مستوى منذ 31 ديسمبر 2017، بالتزامن مع انخفاض نحو 135 سهمًا.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.61% ليغلق عند مستوى 14755 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 2357 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 4.38% ليغلق عند مستوى 14215 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.23% عند مستوى 733 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 1864 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 456 نقطة.

وارتفعت أسهم 8 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وهوت 135 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة، وبلغ حجم التداول على الأسهم 250 مليون ورقة مالية بقيمة 633 مليون جنيه عبر تنفيذ 23.1 ألف عملية لعدد 180 شركة.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.42% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.55%، والعرب على 8.03% خلال جلسة تداول اليوم.

واستحوذت المؤسسات على 30.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.95%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 17 مليون جنيه، 850 ألف جنيه، 12.8 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالي.

فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 6.6 مليون جنيه، 36.7 مليون جنيه، على التوالي.