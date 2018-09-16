القبض على تشكيل عصابى متهم بخطف فلاح في المنيا

16 سبتمبر 2018 - 04:05 م

تمكن ضباط البحث الجنائي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، من إلقاء القبض علي عامل و3 آخرين اختطفوا فلاح وطالبوا من ذويه فدية 500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه لقيامه بالنصب عليهم في مبلغ مالي كبير و إيهامهم بوجود كنز اثري بأرض بمنطقة البهنسا.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير امن المنيا إخطارًا، بورود بلاغ من مصطفي .م21 سنه طالب جامعي ومقيم بقرية أم قمص بملوي بقيام مجهولين باختطاف والده ومطالبته بدفع فدية 500 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وعلي الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي توصل إلى قيام عامل يدعي علي .ع 59 سنة ومقيم بصفط أبو جرج مركز بني مزار بمساعدة كل من نجله شريف 28 سنة نجار مسلح ومحمد .ع فلاح وشقيقه عبد المنعم 59 سنة من استدراج المجني عليه لمنزل المتهم الأول ببني مزار ومساومة ذويه علي دفع فدية مالية نصف مليون جنيه انتقامًا منه لقيامه بالنصب عليهم في مبلغ 500 ألف جنيه.

حيث تقابل مع المتهم الأول بالصدفة وعلم منه أثناء حديثه له أن لديه قطعة أرض بمنطقة البهنسا تزخر بالآثار وأوهمه أن أسفلها كنز أثري لابد من استخراجه مقابل شراء البخور لسهولة استخراجه من باطن الأرض.

وهو ما دفع صاحب الأرض لبيع منزله ليعطيه ثمن البخور وفوجئ بعد ذلك بالمماطلة وأنه وقع فريسة للنصب وحلم تحقيق الثراء السريع فعقد العزم علي الانتقام و استرداد ما سلب منه باختطاف النصاب، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من الإيقاع بجميع المتهمين وتمكنت من تحديد المنزل الذي اختطف فيه العامل وتمكنت من إطلاق سراحه وألقت القبض علي الفلاح وصاحب الأرض ومعاونيه وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.