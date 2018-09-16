نص استقالة رئيس مصلحة الطب الشرعي

16 سبتمبر 2018 - 04:11 م

تقدم الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين باستقالته من منصبه الثلاثاء الماضي، وتم قبول الاستقالة من قبل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل.

وقال "عبدالحميد" في إنه تقدم باستقالته "نظرا لعدم توافر بيئة العمل الصحية والصلاحيات الكاملة التي تمكنني من أداء وظيفتي على الوجه الأكمل".

وأوضح القرار الذي حمل الرقم 7456 لسنة 2018 قبول استقالة "عبد الحميد" اعتبارًا من 16 سبتمبر 2018، ورفع اسمه من سجل قيد العاملين بمصلحة الطب الشرعي.

كما أصدر الوزير قرارًا بتعيين الدكتورة سعاد عبد الغفار قائما بأعمال رئيس قطاع مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين خلفًا لـ"عبد الحميد".