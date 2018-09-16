  • الأحد 16 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:29 م
بحث متقدم
أرشيفية

القبض على«مُختل» أطلق النار في المسجد النبوي

حادث «قطار شبين الكوم»

نائب يتهم «الإخوان» في حادث «قطار شبين الكوم»

ماسبيرو

مصائب الفضائيات الخاصة.. عند «ماسبيرو» فوائد

مصلحة الطب الشرعي (أرشيفية)

نص استقالة رئيس مصلحة الطب الشرعي

البورصة

البورصة تخسر 24.6 مليار جنيه

استخدام الهاتف المحمول في المدارس

«التعليم» تعلن حظر الموبايل والتدخين في المدارس

رونالدو

بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وساسولو

هايدي راسخ

تورط زوجة علاء مبارك فى التلاعب بالبورصة

صلاح

برشلونة يعرض مبلغا قياسيا لإنهاء صفقة "صلاح"

اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول في صعيد مصر

اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول فى صعيد مصر

كيف تتحول إلى شمبانزي (ملخص كتاب)

وجهة نظر

كاتب
كاتب

أيمن كامل

أخبار متعلقة
#

نافعة: هذا الأمر سيؤدى إلى إقامة "دولة الخلافة"

#

خالد يوسف تعليقًا على حالات الانتحار: يأس من الحاضر

#

اتهام كاتبة مغربية بسرقة رواية مصرية

#

نوح عليه السلام و الحضارة السومرية

علاقة الإنسان بالقردة العليا وبالأخص الشمبانزي دخلت حيز التاريخ بنظرية التطور للعالم " دارون " بكتابه " أصل الأنواع " الذي أثار ضجة كبيرة خلال قرنين من الزمان بين منكر ومؤيد للنظرية من العلماء ورجال الدين وملخص النظرية أن الأحياء نشأت وتطورت من خلية واحدة وبناء على النظرية يكون القردة والإنسان أبناء عمومة ولهم جد مشترك ! وهكذا قامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن.

 لكننا سنترك " دارون ونظريته " ونتحرك نحو كتاب " متلازمة الشمبانزي " للكاتب " ستيف بيترز " وفيه يتحدث عن من هو المسئول عن إرادة الإنسان وأفعاله ورد فعله ؟ ولماذا يتصرف نفس الشخص بحكمة وعقل في مواقف معينة ثم يعتريه الجنون والهمجية ورد الفعل العدواني في مواقف أخرى ؟

فترى مهندس مشهور فجأة تحول لقاتل .أو أب وديع ومسالم إنتابته نوبة جنون فقتل أبناءه وزوجته .وبالطبع لم تفتك أحداث الحوادث الغريبة من إناس أقل ما يقال عنهم أنهم طبيعيون فأين تكمن المشكلة ؟

يقول الكاتب أن المسئول عن إدارة الفعل البشري في الأصل هي منطقة " الجزء الأمامي " من الدماغ والذي عن طريقه يتصرف الإنسان بالتفكير والتحليل والمنطق فالمفروض لو تعرض الإنسان لمشكلة يقوم هذا الجزء بتحليل المشكلة وعمل مجموعة من الحلول والاختيار بينهم بما في ذلك تحليل الأسباب والنتائج والدروس المستفاده وهي حالة الإنسان الطبيعي الغالبة

أما الجزء الآخر من التحكم " الجزء الحوفي " فيقول أنه مسئول عن رد الفعل المنعكس السريع ويتعامل هذا الجزء في حالات التهديد والصراع لما يقتضيه الموقف من رد فعل سريع وقوي فمثلاً حين تتعرض لتهديد مفاجئ يقوم " الجزء الحوفي " بتوجيهك للجري بأقصى سرعة وبدون تفكير أو مثلاً تشاجرت مع زميل تجد أن كل جسدك يتحرك بسرعة وبقوة وبدون تفكير وهو ما يطلق عليه " الغضب " فيكون رد الفعل بدائي ومعتمداً على القوة وليس العقل.

من هنا تصور الكاتب أن الإنسان لديه نظامان للعمل الأول هو الإنساني المتصالح الواعي والثاني وهو الشمبانزي أو الحيواني العدواني المتسم بالغضب والإنفعال .

إذن كيف يتحرك الإنسان بين إنسانيته العادلة وشمبانزيته القاتله ؟ وكيف للإنسان أن يسيطر على هذا الشمبانزي في لحظات الغضب والخوف والإنفعال ؟ يقول الكاتب أن عليك أن تشتت الشمبانزي بأن تلقى له أداة تسلية ينشغل بها عن التدخل في إدارتك العاقلة لرأسك ..

وهنا يصل الكاتب لنصيحة مرت علينا من أكثر من ألف عام عندما حدثنا الصادق الأمين فقال " لا تغضب " ثلاث مرات ولما سئل عن كيف أقاوم الغضب أمرنا بالاستعاذة من الشيطان ثم الوضوء والثالثة أن تغير من جلستك فلو كنت جالساً تقف وهو عين ما توصل له الكاتب فطالب بتشتيت الشمبانزي وشغله بأي أمر جانبي وهوعين الإستغفار والاستعاذة والوضوء وتغيير الجلسة وإلا فليس مستبعداً أن يسيطر عليك الشمبانزي وتصبح غداً ضيفاً في السجن وصورك تملأ الجرائد .

الملخص : عالم النفس الإنجليزي " ستيف بيترز " يؤكد لك أن الغضب يدمر الإنسان والمجتمعات وعليك التحكم في غضبك بتشتيت عقلك الحوفي عند الغضب وهو عين ما قاله النبي المعصوم – عليه وآله الصلاة والسلام – فلا تغضب وإن غضبت إستعذ وتوضأ وغير جلستك .

[email protected]


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المُلهم "السياسي" مانويل جوزيه!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم
شارك معنا

اخترنا لك

» اتحاد الكرة يوافق على تطبيق تقنية الفيديو
» السودان.. التضخم السنوي يصعد إلى 66.8%
» بريطانيا توقف رحلاتها الجوية المباشرة مع إيران
» الحكم على سعودي بالقتل والصلب بتهمة «الإرهاب»
» «ساويرس» ردًا على «الفيفا»: «صلاح» مصري أصيل
» حازم إمام يعلن تضامنه مع «صلاح»
» أسطورة ليفربول يهاجم "ماني" بسبب "صلاح"
» لهذا السبب رفض خالد النبوى تلقى العزاء فى والدته
» سبب تأجيل طرح ألبوم "الهضبة" الجديد
» جهاز الأهلى فى مأزق قبل مواجهة حوريا الغيني
» رأيت فوطة نسائية متسخة بدم الحيض

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:05 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
أرشيفية
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة