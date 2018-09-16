» «ساويرس» ردًا على «الفيفا»: «صلاح» مصري أصيل

16 سبتمبر 2018 - 04:51 م

رفض رجل الأعمال نجيب ساويرس، تشبيه محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بأنه مستوحى من رونالدو أو شبيه ميسي، مؤكدًا أن «مو» يشبه نفسه، لأنه مصري أصيل.

وكتب «ساويرس» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «صلاح شبه صلاح.. مصرى أصيل!».

يذكر أن الموقع الرسمي لاتحاد الكرة العالمي «فيفا»، أورد عدة تصاريح عن اللاعب محمد صلاح، حيث قال بعضهم أن صلاح يشبه ميسي إلى حد ما، وبعضهم قال كريستيانو رونالدو.

أما المدرب «يورجن كلوب» فقال عن صلاح، إنه في طريقه ليكون الأفضل في العالم، بينما قال «لوتشيانو سباليتي» مدرب روما السابق: إن صلاح لاعب استثنائي، وأفضل لاعب كرة دربته على الإطلاق.