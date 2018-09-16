نائب يتهم «الإخوان» في حادث «قطار شبين الكوم»

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البرلمان

غضب

السكك الحديدية

شبين الكوم

القضبان،

«إلى متى؟»، هكذا علق برلمانيون على حادث خروج قطار عن القضبان في محطة شبين الكوم الجديدة، إذ لا يكاد يوم شهر، إلا ويقع حادث، دون اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لعدم تكراره، مرجحين أن يكون ذلك حدث ?«بفعل فاعل».

المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، قال إن حوادث القطارات زادت عن الحد المعقول، مرجحًا أن «تكون بفعل فاعل، خاصة بعد أن ثبت في تحقيقات النيابة، أن هناك قضبانًا غير موجودة بأماكنها، وكذلك المسامير».

وفي تصريح إلى «المصريون»، توجه مسعود بأصابع الاتهامات إلى «الجماعات الإرهابية» و«الإخوان المسلمين»، قائلاً إنها «عندما وجدت أن الأوضاع داخل مصر استقرت، سعوا لإثارة البلبلة والجدل عن طريق افتعال تلك الحوادث، وتأليب الرأي العام المصري على الحكومة».

عضو مجلس النواب، طالب الجهات بـ «ضرورة توخي الحذر، وتوعية المواطنين، بضرورة الإبلاغ حال رؤية أي شخص يحاول لعبث بالسكك الحديدية، وعليها إجراء المتابعة لها، لإصلاح الأعطال؛ تجنبًا لوقوع أي حوادث».

النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقدم بسؤال موجه للدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، حول خطة الوزارة لتطوير قطاع السكك الحديدية.

وقال «زين»، في بيان له اليوم، إن «أوضاع السكك الحديدية أصبحت لا تليق بدولة مثل مصر ترفع شعار التنمية في كافة المجالات، فقطاع السكك الحديدية لازال يعانى من التراجع في أدائه مع استمرار مسلسل الحوادث الذي لا يتوقف».

 وتساءل: «متى يتوقف القتل المجاني في حوادث القطارات؟، وما هي الإجراءات والجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير القطارات؟»، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بعمل صيانة دورية للعربات قبل بدء الرحلة للتأكد من إجراءات السلامة للمواطنين.

وأكد زين، أن «خطة التطوير لا تقتصر فقط على القطارات»، مشيرًا إلى أن «أغلب الحوادث ناتجة عن تهالك القضبان واستمرار العمل بالمزلقانات العادية وعدم تركيب إشارات كهربائية»، مشددًا على ضرورة العمل من أجل تطوير المنظومة بأكملها.


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