«جوميز» حكمًا لمباراة النجم الساحلي والترجي

16 سبتمبر 2018 - 05:04 م

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إدارة مباراة الإياب بين النجم الساحلي التونسي، والترجي الرياضي التونسي، للحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب انتهي بين الفريقين بفوز الترجي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس ضمن منافسات دوري الأبطال.

ويمتلك جمهور ليتوال، ذكريات سيئة مع الحكم الجنوب إفريقي حيث أنه من أدار المباراة الشهيرة بين الأهلي المصري والنجم الساحلي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 6-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي.