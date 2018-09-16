تأجيل إعادة محاكمة 33 متهمًا بأحداث مسجد الفتح

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مسجد رمسيس

أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة إجراءات محاكمة 33 متهمًا بأحداث "عنف مسجد الفتح" لجلسة 17 أكتوبر المقبل

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق علي المتهمين بأحكام متفاوتة مابين المؤبد والمشدد 15 عامًا وتم القبض عليهم وأعيدت إجراءات محاكمتهم .

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم عدد من التهم منها ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التي جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.


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