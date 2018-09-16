» السودان.. التضخم السنوي يصعد إلى 66.8%

16 سبتمبر 2018 - 05:12 م

ارتفعت معدلات أسعار المستهلك (التضخم) في السودان، إلى 66.88 بالمائة على أساس سنوي، خلال أغسطس الماضي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان (حكومي)، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إن نسب التضخم السنوي للشهر الماضي، صعدت من 63.94 بالمائة في يوليو السابق له.

وأقرت الحكومة السودانية مطلع العام الجاري، عددا من الإجراءات الاقتصادية، منها رفع سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات، ليقفز سعره إلى 18 جنيهاً، مقارنة بـ 6.9 جنيهات سعر البيع الرسمي سابقاً.

ورفع المركزي السوداني السعر التأشيري، مطلع فبراير الماضي، إلى 30 جنيها لاستقطاب مدخرات السودانيين العاملين، بالخارج وحصائل الصادر

والسعر التأشيري، هو إضافة حافز للسعر الرسمي أقره المصرف المركزي، بهدف جذب مدخرات السودانيين وتحصيل عوائد الصادرات السودانية.

وبحسب مشروع موازنة البلاد للعام الجاري، فإنها تستخدف إبقاء معدل التضخم في حدود 19.5 بالمائة، مع معدل نمو 4 بالمائة من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.4 بالمائة في2017.

ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 مستأثراً بنحو 75 بالمائة من إنتاج النفط، يشهد الجنيه السوداني تراجعاً متواصلا، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل إلى 46 بالمائة.